Galatasaray'ın Giacomo Bonaventura transferi çıkmaza girdi

Galatasaray'ın uzun süredir peşinde olduğu Giacomo Bonaventura transferinde flaş gelişme. Sarı kırmızılı yönetim Milan’la sözleşmesi bitecek olan Giacomo Bonaventura’nın menajeriyle Ocak ayında görüştü. Mart ayında İtalya'da yapılması planlanan zirve, koronovirüs kabusu nedeniyle iptal edildi.

Yeni sezonun transfer planlamasına ocak ayında resmen start veren Galatasaray'la ilgili flaş gelişme ortaya çıktı... Öncelikle sezon sonu sözleşmesi bitecek isimleri gündemine alan sarı-kırmızılıların Milanlı Giacomo Bonaventura'nın menajeriyle temasa geçtiği öğrenildi. Yapılan telefon görüşmesinin ardından tarafların mart ayında Milano'da bir araya gelmek üzere randevulaştığı belirlendi.

CORONAVİRÜS KABUSU NEDENİYLE TRANSFER YATTI

Takvim'de yer alan habere göre Avrupa'da başta İtalya olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına alan coronavirüs kabusu nedeniyle bu kritik görüşme gerçekleştirilemedi. Alınan bilgilere göre bu zirve yapılsaydı ve olumlu geçseydi Bonaventura'nın menajeri Mayıs ayı başında İstanbul'a gelecekti.

YENİ HAMLE YAPILACAK

Galatasaray yönetimi her şeyin normale dönmesinin ardından transfer için yeni bir hamle yapacak. Orta alanın ortasında görev yapan Bonaventura ile Avrupa'nın birçok önemli kulübünün ilgilendiği de ifade ediliyor. 30 yaşındaki futbolcu 13 kez İtalya formasını terletti. Milan formasıyla bu sezon Serie A'da 17 maça çıkan Giacomo Bonaventura 2 gol attı. İtalyan yıldız 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynuyor.