Ahmet Ağaoğlu: Futbolcularımızla yıllık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, liglerin oynanıp oynanmayacağıyla ilgili, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız" dedi.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, koronavirüs nedeniyle liglerin ertelenmesi ve bordo mavili takımda sözleşmeleri Mayıs ayında bitecek oyuncular hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.
UEFA ve FIFA'nın yapacağı açıklamaya göre takımın yol haritasını çizeceklerini söyleyen Ağaoğlu, "Önemli olan sürecin ne olacağı. Bizim hangi konuda nasıl adım atacağımızı süreç belirleyecek. Ekonomik olarak nasıl etkileneceğiz o zaman belli olacak. Futbolcularımızla yılık ücret indirimi gibi bir görüşme yapmadık. Hareket etmek için sürecin belli olması lazım. Şu an futbolcularla görüştükten bir iki ay sonra zaman uzadı tekrar görüşelim dememek için tamamen sürecin netleşmesini beklemek ve ona göre kararlar almak lazım. O nedenle takımımızdan kimseyle bu konuşmaları yapmadık" şeklinde konuştu.
"LİGİN BAŞLAMASI VE FUTBOLCU SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ UEFA VE FIFA'NIN KARARLARI ÖNEMLİ"
Mayıs ayı sonunda sözleşmeleri bitecek oyuncular hakkında da açıklama yapan Ağaoğlu, "UEFA VE FIFA'nın tavsiyeleri çok önemli. Oradan çıkacak olan kararlara göre ligin gidişatı belirlenecek. 5 büyük lig ne uyguluyorsa biz de 6'ncı büyük ligiz diyorsak ona göre kararlarımızı uygulamalıyız. O nedenle şu anda oyuncularımızla bir görüşme yapmadık, bekliyoruz" diye konuştu.
"SOSA VE NOVAK İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, OLUMSUZ BİR DURUM YOK"
Başta Sosa ve Novak olmak üzere sezon sonu sözleşmesi bitecek oyuncular için de Ağaoğlu, "Uzun süredir görüşmelere sürüyor ancak sonuçlanmış bir durum yok ancak olumsuz bir durum da yok, hiçbir olumsuzluk yaşamıyoruz" dedi.
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