Mbaye Diagne'den Mane'ye net uyarı: Ronaldo ile kavga edersin
Yaz transfer dönemi iddiaları şimdiden başladı. Dünyanın önemli kulüplerinin yapacakları yüksek bonservis bedelli transferleri çok merak ediliyor. Bu yaz transfer dönemine damga vurması beklenen operasyon, Juventus'un Liverpool'dan Mane'yi kadrosuna katmak için başlattığı girişim. Konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın Club Brugge'e kiraladığı Diagne'den vatandaşı Mane'ye önemli bir uyardı geldi. İşte sosyal medyaya damgasını vuran konuşma
Senegal Milli Takımı'nda birlikte oynayan Liverpool'un süperstarı Sadio Mane ile Galatasaray'ın problemli yıldızı Mbaye Diagne, sosyal medyadan canlı yayın gerçekleştirdi. Diagne ve Mane'nin sıklıkla yerel dillerini konuştuğu yayınını binlere kişi takip etti.
'CRISTIANO RONALDO LE SÜREKLİ KAVGA EDERSİN'
Canlı yayında Sadio Mane'nin Diagne'ye Cristiano Ronaldo ile ilgili söylediği bir söz dikkat çekti. Mane Diagne'ye, "Eğer Juventus'a gidersen, Cristiano ile sürekli kavga edersin çünkü senin penaltı atmana izin vermez." sözlerini kullandı.Penaltı krizlerine sebep olan adam: Mbaye Diagne
Mbaye Diagne, Galatasaray'da Akhisarspor maçında Selçuk İnan, Çaykur Rizespor maçında ise Sinan Gümüş, kiralık gittiği Anderlecht'in Şampiyonlar Ligi'nde PSG'ye 1-0 yenildiği maçta da takım kaptanı Vanaken'le penaltı krizi yaşamıştı.
SİNAN GÜMÜŞ'LE KAVGASI AKILLARDA
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ile oynadığı maçın 90+2. dakikasında kazandığı penaltı sonrası sarı-kırmızılı futbolcular arasında tartışma çıkmıştı. Penaltıyı atmak isteyen Sinan Gümüş, Diagne'nin elinden topu almak istemiş, ancak golcü oyuncu topu vermeyerek Sinan'a fiziki müdahalede bulunmuştu.Galatasaray'ın kazandığı ilk penaltıyı kaçıran Diagne, ikinci penaltıyı da kullanmak isteyince Sinan Gümüş, Diagne'ye tepki gösterdi ve penaltıyı kendisi kullanmak istemişti.
Fanatik'in haberine göre; Diagne'nin elinden topu almaya çalışan Sinan Gümüş'e Diagne büyük tepki gösterirken; ikilinin arasına takım arkadaşları girerek gerginliğin daha da büyümesini engellemişti.
Topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmuştu.
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