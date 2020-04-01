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Kevin Durant Afyon Belediyespor'da

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Giriş Tarihi: 01.04.2020
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KEVİN DURANT AFYON BELEDİYESPOR'DA

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden , 'i ettiğini açıkladı.

, dünyaca ünlü basketbolcu 'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması ve aldığı dev maaş nedeniyle bu sosyal medyada 1 Nisan şakası olarak algılandı.

NBA'in en önemli 5 süperstarından biri olarak gösterilen, sezon başında Golden State Warriors'tan ayrılıp 'e transfer olan Kevin Durant, geçtiğimiz günlerde ise corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.

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