Kevin Durant Afyon Belediyespor'da
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, Kevin Durant'i transfer ettiğini açıkladı.
Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, dünyaca ünlü basketbolcu Kevin Durant'i kadrosuna kattığını açıkladı. Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması ve aldığı dev maaş nedeniyle bu transfer sosyal medyada 1 Nisan şakası olarak algılandı.
NBA'in en önemli 5 süperstarından biri olarak gösterilen, sezon başında Golden State Warriors'tan ayrılıp Brooklyn Nets'e transfer olan Kevin Durant, geçtiğimiz günlerde ise corona virüsüne yakalandığını açıklamıştı.
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