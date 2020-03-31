UEFA'dan Başakşehir'e para cezası
Başakşehir-Kopenhag maçında tribünde meşale yakıldığı gerekçesiyle UEFA, ev sahibi ekibe 1500 euro para cezası kesti.
Corona virüsün futbola vurduğu darbe ile Avrupa'da ligler ertelenirken, Avrupa kupalarındaki heyecan da askıya alındı. Bu süreçte EURO 2020 gibi dev organizasyonlarda da iptaller yaşanırken, yoğun gündemde uzun süredir disiplinel konularda karar almayan UEFA, bugün itibarıyla yeniden disiplin cezalarına hükmettiği kararlar aldığını duyurdu.
Fatih Terim Stadı'nda 12 Mart'ta oynanan Başakşehir-Kopenhag maçıyla ilgili de yaptırım geldi. UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesi uyarınca karşılaşmada taraftarların meşale yakmasından dolayı ev sahibi turuncu-lacivertlilere 1500 euro para cezası kesildiği duyuruldu. Söz konusu cezanın, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren 90 içerisinde ödenmesi gerektiği iletildi.
Milliyet'in haberine göre; UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Başakşehir, seyircili bir şekilde oynanan karşılaşmada Danimarka temsilcisini tek golle yenerek rövanş öncesi avantaj yakalamış, ancak ikinci maç corona salgını yüzünden ileri bir tarihe ertelenince zamanında oynanamamıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Abdurrahim Albayrak hastaneden taburcu edildi
- Beşiktaş'ın yeni hedefi Diogo Leite!
- Gümüşdağ'ın sağlık durumu nasıl? Buruk A Spor'da açıkladı
- Başakşehir de elini taşın altına koydu
- Göztepe’den kampanyaya dev destek
- FIBA tarihi açıkladı! Basketbol Şampiyonlar Ligi...
- Süren ailesine şok! Test sonucu pozitif çıktı
- Fouad Bachirou Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı olacak
- Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi
- Galatasaray'dan önemli Albayrak açıklaması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?