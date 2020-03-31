31 Mart 2020, Salı
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Corona virüs tedavisi gören Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu nasıl? Okan Buruk A Spor'da açıkladı

SPOR
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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GÜMÜŞDAĞ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL? BURUK A SPOR'DA AÇIKLADI

Corona virüs tedavisi gören başkanı 'ın sağlık durumu nasıl? A Spor canlı yayınına bağlanan "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi." ifadelerini kullandı.

ekiplerinden 'de teknik direktör , A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen başkan 'ın durumu hakkında bilgi verdi.

Okan Buruk'un konuyla ilgili aktardıkları şu şekilde:

"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."

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