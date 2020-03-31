Corona virüs tedavisi gören Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu nasıl? Okan Buruk A Spor'da açıkladı
Corona virüs tedavisi gören Medipol Başakşehir başkanı Göksel Gümüşdağ'ın sağlık durumu nasıl? A Spor canlı yayınına bağlanan Okan Buruk "Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi." ifadelerini kullandı.
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Buruk, corona virüs testi pozitif çıkan ve tedavisine devam edilen başkan Göksel Gümüşdağ'ın durumu hakkında bilgi verdi.
Okan Buruk'un konuyla ilgili aktardıkları şu şekilde:
"Başkanımız Göksel Gümüşdağ, hastanede tedavisini sürdürüyor ve o haldeyken bile milli dayanışma kampanyası için çok emek verdi. Kendisinin en kısa zamanda aramıza dönüp bizlerle beraber olmasını istiyoruz. Tedavisi iyi bir şekilde gidiyor. İnşallah en kısa zamanda tedavisini tamamlayıp hastaneden çıkmasını umuyoruz."
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