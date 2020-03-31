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Beşiktaş'ın yeni hedefi Diogo Leite!

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Giriş Tarihi: 31.03.2020
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BEŞİKTAŞ'IN YENİ HEDEFİ DİOGO LEİTE!

yönetimi, takımın yumuşak karnı olan savunma hattına önemli bir takviye yapmak istiyor. nedeniyle yaşadığı sıkıntıları oyuncu satışıyla aşmayı planlayan Porto'da takımdan ayrılması beklenen ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia edildi.

Porto, nedeniyle sıkıntılı bir süreç yaşarken dengeyi sağlamak adına yaz aylarında oyuncu satışları gerçekleştirmeyi planlıyor. Portekiz ekibinde takımdan ayrılması beklenen ilk isim ise genç defans ...

BEŞİKTAŞ DEVREDE
O Jogo gazetesine göre 21 yaşındaki savunmacı için en ciddi aday olarak gösterilirken Sapo Desporto, 'ın da devredeki takımlardan biri olduğunu belirtti.

DEVRE ARASI TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ
Siyah-Beyazlılar, devre arasında da oyuncuyu kadrosuna katmak istemiş fakat yapılan kiralama teklifi kulübü tarafından reddedilmişti.

Porto'nun kiralamaktan çok oyuncuyu satarak gelir elde etmek istiyor oluşu, Beşiktaş'ın işini güçleştiren nedenlerin başında geliyor. Çünkü Portekiz ekibi oyuncudan yüksek bir bonservis geliri elde etmek isterken Valencia, Southampton, Feyenoord, Sevilla, Ajax, Bordoeaux ve 'ın oyuncuyla ilgilendikleri belirtiliyor.

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