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Bundesliga için 30 Nisan'a kadar erteleme talebi

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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BUNDESLİGA İÇİN 30 NİSAN'A KADAR ERTELEME TALEBİ

Almanya Kulüpler Birliği (DFL), tarihinde yapılacak durum toplantısı öncesinde ve 2. Bundesliga'nın tarihine kadar ertelenme önerisinde bulunacağını açıkladı.

DFL Başkanlık Kurulu, koronavirüs sebebiyle ilk etapta 2 Nisan'a kadar askıya alınan 1. ve 2. liglerinin 'a kadar ertelenmesini tavsiye edeceğini bildirdi. DFL tarafından yapılan açıklamada, 'ta düzenlenecek üyeler toplantısına hazırlık yapma adına bugün video konferans yoluyla bir görüşme yapıldığı, burada da salgına karşı bütün senaryoların ele alındığı belirtildi. Bunların da hafta içinde geliştirilerek üyeler toplantısında gündeme geleceği ve 1. ve 2. futbol liglerinin 30 Nisan'a kadar askıya alınması önerisinde bulunulacağı aktarıldı.

Son dakika | Almanya 1. ve 2. lig futbol karşılaşmaları corona virüs nedeniyle 2 Nisan'a kadar ertelendi SON DAKİKA | ALMANYA 1. VE 2. LİG FUTBOL KARŞILAŞMALARI CORONA VİRÜS NEDENİYLE 2 NİSAN'A KADAR ERTELENDİ

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