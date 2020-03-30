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Son dakika | Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu

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Giriş Tarihi: 30.03.2020 Güncelleme Tarihi: 30.03.2020
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TOKYO 2020'NİN YENİ TARİHİ BELLİ OLDU

Son dakika haberi... 'nin yeni tarihi belli oldu. Organizasyon 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.

Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, iptal edilen etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Japon medyası ise, olimpiyatların muhtemel başlangıç tarihini 23 Temmuz 2021 olarak duyurdu.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından uzun tartışmaların sonucunda ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Komite yöneticilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan Mori, geçen haftadan bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile telekonferanslar gerçekleştirerek olası yeni tarihlerin artı ve eksiklerini ele aldıklarını söyledi. Tarafların fikir birliğine varmak üzere olduğunu ve kararın IOC Başkanı Thomas Bach'a iletildiğini belirten Mori, IOC'den kısa süre içinde geri dönüş beklediklerini vurguladı.

JAPON MEDYASI DUYURDU
Japon medyası, yerel hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, olimpiyatlarla ilgili yeni tarihin 23 Temmuz 2021 olarak belirlendiğini duyurdu. Tarih seçimi için koronavirüs salgınının olası bitiş tarihinin dikkate alındığı belirtildi.

PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.

Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.

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