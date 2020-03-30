Son dakika | Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu
Son dakika haberi... Tokyo 2020'nin yeni tarihi belli oldu. Organizasyon 23 Temmuz - 8 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecek.
Tokyo Olimpiyat Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, iptal edilen etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Japon medyası ise, olimpiyatların muhtemel başlangıç tarihini 23 Temmuz 2021 olarak duyurdu.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınının ardından uzun tartışmaların sonucunda ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi Başkanı Yoshiro Mori, etkinlikle ilgili yeni takvimin çok yakında netleşeceğini açıkladı. Komite yöneticilerinin bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından konuşan Mori, geçen haftadan bu yana Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) yetkilileri ile telekonferanslar gerçekleştirerek olası yeni tarihlerin artı ve eksiklerini ele aldıklarını söyledi. Tarafların fikir birliğine varmak üzere olduğunu ve kararın IOC Başkanı Thomas Bach'a iletildiğini belirten Mori, IOC'den kısa süre içinde geri dönüş beklediklerini vurguladı.
JAPON MEDYASI DUYURDU
Japon medyası, yerel hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerinde, olimpiyatlarla ilgili yeni tarihin 23 Temmuz 2021 olarak belirlendiğini duyurdu. Tarih seçimi için koronavirüs salgınının olası bitiş tarihinin dikkate alındığı belirtildi.
PANDEMİ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ
Hakkındaki tartışmalar uzun süredir devam eden 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ile ilgili farklı senaryolar gerek IOC gerek ise Japonya hükümeti tarafından uzun süre yalanlanmış, IOC yaklaşık 2 hafta önce yaptığı açıklamada erteleme dahil olası senaryolar hakkındaki kararın 4 hafta içinde verileceğini duyurmuştu. Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin, "olimpiyatlar eksiksiz yapılamayacaksa, erteleme seçeneği gündeme gelebilir" çıkışının ardından ise, IOC üyesi Dick Pound erteleme kararının hali hazırda verildiğini, yeni ajandanın önümüzdeki haftalarda netleşeceğini söylemişti.
Son olarak da IOC Başkanı Thomas Bach ve Japonya Başbakanı Shinzo Abe oyunların ertelenmesi konusunda görüş birliğine varmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- İngilizler Christian Luyindama için devrede
- Sergen Yalçın son kararını verdi!
- Bakan Kasapoğlu A Haber'de özel açıklamalarda bulundu
- Ronaldo'dan tepki çeken hareket!
- Fatih Terim hastaneden taburcu edildi
- Hüseyin Eroğlu F.Bahçe'ye gelecek mi? Flaş açıklama
- İtalyan devi Napoli'nin hedefi Vedat Muriç
- Fenerbahçe'de Tolgay Arslan fiyaskosu
- G.Saray'dan flaş Terim ve Albayrak açıklaması
- Beşiktaş'ta kaptanlar devreye girdi!
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İnfaz yasası son durum: Mahkumlar için af ve ceza indirimi ne zaman çıkacak? 2020 infaz paketinde neler var?
- Son dakika: Duruşmalar iptal mi? Duruşmalar ertelendi mi? Adalet Bakanlığı duruşmalar ne zaman başlayacak?
- Mazot ve gübre destekleme parası yattı mı? 2020 mazot ve güvre desteği ne zaman ödenecek?
- Bankada işi olanlar dikkat! O bankaların çalışma saatleri değişti! 2020 Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor?
- 2 milyon kişiye müjde! 1000 TL sosyal yardım ne zaman yatacak? 1000'er lira destek kimlere verilecek?
- EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarları izle! 30 Mart EBA TV uzaktan eğiitm ders tekrarı videoları burada!
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı başvuru son gün! Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- 30 Mart elektrik kesintisi: İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? BEDAŞ duyuruları...
- Tarih açıklandı! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? 2020 SSK Bağkur tahsis numarası ödeme tarihleri
- Türkiye koronavirüs haritası canlı! 30 Mart Sağlık Bakanlığı corona tablosu: Türkiye'de vaka sayısı kaç? Kaç kişi öldü?
- Karantina olan iller: Türkiye'de karantinaya alınan ilçeler ve köyler hangileri? Koronavirüs son durum!
- Türkiye korona son durum: Corona virüsü nerede, hangi illerde var? Koronavirüs kaç kişiye bulaştı?