Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberi...Uluslar arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası Tokyo 2020 olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.
Uluslar arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası Tokyo 2020 olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.
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