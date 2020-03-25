25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Tokyo 2020 Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları ne zaman yapılacak?

SPOR
Giriş Tarihi: 25.03.2020
ABONE OL
TOKYO 2020 OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Son dakika haberi... arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.

arası olimpiyat komitesi, spor federasyonlarıyla perşembe günü yapacağı toplantı sonrası olimpiyatlarının tarihinin netleşeceğini açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’nın zararı dudak uçuklattı: 6 milyar Dolar... 2020 TOKYO OLİMPİYAT VE PARALİMPİK OYUNLARI’NIN ZARARI DUDAK UÇUKLATTI: 6 MİLYAR DOLAR...
Son dakika: Japonya Başbakanı Abe Şinzo açıkladı: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ertelendi SON DAKİKA: JAPONYA BAŞBAKANI ABE ŞİNZO AÇIKLADI: 2020 TOKYO OLİMPİYAT OYUNLARI ERTELENDİ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA