Galatasaray Florin Andone ile yollarını ayıracak!
Galatasaray'ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Florin Andone için karar verildi. Yönetim sezon sonu Rumen golcüyle yollarını ayıracak.
Brighton'dan sezon başında Florin Andone'yi kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray kararını verdi.
ŞANSINI YİTİRDİ
Sezonun ilk bölümünde ağır bir sakatlık yaşayan Rumen golcü, kalan bölümde form tutarak takıma katkı sağlama peşindeydi. Fakat liglere verilen arayla birlikte bu şansını yitirdi.
GERİ DÖNECEK
Galatasaray yönetiminin, sezon sonunda Andone'ye veda edeceği ve golcü oyuncunun Brighton'a döneceği vurgulandı.
DIAGNE'YE GERİ DÖNÜŞ YOLU
Andone'in ayrılığı sonrası ise Mbaye Diagne'ye yeşil ışık yandı. Brugge ile kiralık sözleşmesi bitecek Mbaye Diagne, yabancı kontenjanında yer açılmasıyla Galatasaray'a yeniden dönecek.
Florin Andone, Galatasaray formasıyla bu sezon Süper Lig'de 8 maçta 2 gol kaydetti.
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