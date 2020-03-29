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Barcelona'dan Rüştü Reçber'e geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 29.03.2020
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BARÇA'DAN RÜŞTÜ REÇBER'E GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması üzerine hastaneye yatırılan eski milli kalecilerden için eski takımı geçmiş olsun mesajı yayımladı.

İspanyol kulübünün Türkçe yayın yapan Twitter adresinden yayımlanan mesajda, "Geçmiş olsun Rüştü. Seni çok seviyoruz ve olarak yanındayız." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'nın yanı sıra ekiplerinden Yukatel Denizlispor, "Birlikte başaracağız ve yine aynı coşkuyla tekrar sarılacağız. Biliyoruz ki sen yaparsın kaptan. Sağlığına kavuşman dileğiyle, geçmiş olsun ." ifadeleriyle milli kaleci için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor da yayımladığı mesajda, "Yine devleşeceksin kalende biliyoruz Rüştü Reçber. Dualarımız seninle." ifadelerine yer verdi.

Son dakika: Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı! SON DAKİKA: RÜŞTÜ REÇBER'İN KORONAVİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI!

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