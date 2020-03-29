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Beşiktaş’ta Tyler Boyd kararı verildi

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Giriş Tarihi: 29.03.2020
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BEŞİKTAŞ’TA TYLER BOYD KARARI VERİLDİ

'ın sezon başı ’ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı 'u bir ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

'ın sezon başında Portekiz ekibi 'ten 2.4 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı , 'ta ortaya koyduğu futbolla beklentileri karşılayamamıştı.

25 yaşındaki oyuncuyla yeni dönemde yola devam etmeme kararı alan Siyah- Beyazlılar'ın, Boyd'u bir ekibine kiralık olarak göndermeyi hedeflediği bildirildi.

Boyd, geçen sezonu Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyerek tamamlamıştı.

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