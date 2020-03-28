Son dakika: Rüştü Reçber'in koronavirüs testi pozitif çıktı!
Son dakika haberi... Işıl Reçber, eşi Rüştü Reçber’in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Koronavirüs testi pozitif çıkan eski milli oyuncu Rüştü Reçber, hastaneye yatırıldı.
Işıl Reçber, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: ''Sizlerle gerçeği en şeffaf şekilde paylaşırken daha güzel haberler vermek isterdim fakat üzülerek eşim Rüstü'yü COVİD-19 teşhisiyle hastaneye yatırmış bulunuyoruz. Herşey normal ilerlerken birden bire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor, Allah benim değerli eşimle beraber tüm hastalara acil şifa kolaylık versin. Tek ricam şu süreçte insanların biraz daha vicdanlı ve saygılı olabilmeleri. Ailecek yaptırdığımız testlerde benim, kızımın ve oğlumun negatif sadece eşimin pozitif çıkmıştır. Bu sebeple bizler evde kendisi hastanede ve görüş izni yok. Aslında en zor olanı da bu yanında olamamak. Ama Allah büyük önce ona sonra Türk hekimlerine emanet, inşallah bu da geçecek.. Telefonlarım kilitlendi dönüş yapamıyorum üzgünüm tüm sevenlere dostlara sizlere yürekten sevgiler. Dualarınızı eksik etmeyin lütfen bu çok önemli.''
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