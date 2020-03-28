Uruguay'da flaş koronavirüs kararı! Tabarez ve 400 çalışanı kovdular
Koronavirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelendiği Uruguay'da alınan tedbirler dünya gündemine oturdu. Uruguay Futbol Federasyonu, 2006 yılından itibaren milli takımın başında olan Oscar Tabarez ve 400 federasyon çalışanının işine son verdi.
Koronavirüs nedeniyle liglerin ertelendiği Uruguay'da futbol federasyonu ülke gündemine damga vuran bir karara imza attı.
Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör Oscar Tabarez'in de dahil olduğu 400 federasyon personelinin işine son vererek faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
Oscar Tabarez 2006'dan beri Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.
FEDERASYON OHAL İLAN ETTİ
Öte yandan Uruguay Futbol Federasyonu şu anda sadece temel ihtiyaçlar için maddi harcama yapılacağını, onun dışındaki sözleşme ve tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.
(Fotomaç)
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