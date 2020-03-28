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Uruguay'da flaş koronavirüs kararı! Tabarez ve 400 çalışanı kovdular

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Giriş Tarihi: 28.03.2020
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URUGUAY'DA FLAŞ KORONAVİRÜS KARARI

Koronavirüsle mücadele kapsamında liglerin ertelendiği 'da alınan tedbirler dünya gündemine oturdu. Uruguay Futbol Federasyonu, 2006 yılından itibaren milli takımın başında olan ve 400 federasyon çalışanının işine son verdi.

nedeniyle liglerin ertelendiği 'da futbol federasyonu ülke gündemine damga vuran bir karara imza attı.

Uruguay Futbol Federasyonu teknik direktör 'in de dahil olduğu 400 federasyon personelinin işine son vererek faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Oscar Tabarez 2006'dan beri Uruguay Milli Takımı'nı çalıştırıyordu.

FEDERASYON OHAL İLAN ETTİ

Öte yandan Uruguay Futbol Federasyonu şu anda sadece temel ihtiyaçlar için maddi harcama yapılacağını, onun dışındaki sözleşme ve tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

(Fotomaç)

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