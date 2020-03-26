Başakşehir'den koronavirüs açıklaması!
Son dakika haberine göre, Başakşehir Futbol Kulübü, yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcularda koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Başakşehir'in duyurusunda "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.
Corona virüs testine giren Medipol Başakşehir'den sevindirici haber geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, futbolcularının ve teknik heyetinin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu.
Kulübün sosyal medya hseabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."
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