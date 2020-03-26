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Başakşehir'den koronavirüs açıklaması!

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BAŞAKŞEHİR'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Son dakika haberine göre, Kulübü, yapılan testlerin ardından teknik heyet ve futbolcularda koronavirüs bulgusuna rastlanmadığını açıkladı. Başakşehir'in duyurusunda "Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Covid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Corona virüs testine giren Medipol 'den sevindirici haber geldi. Turuncu-lacivertli kulüp, futbolcularının ve teknik heyetinin corona virüsü testlerinin negatif çıktığı duyurdu.

Kulübün sosyal medya hseabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün tüm futbolcularımıza, teknik heyetimize ve personelimize yapılan Kovid-19 virüs taramasında hiçbir pozitif sonuca rastlanmamıştır."

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