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Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara'dan Corona virüs aşısı için flaş açıklama! (Koronavirüs aşısı ne zaman çıkacak?)

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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BİLİM KURULU ÜYESİ KARA'DAN CORONA AŞISI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Sağlık Bakanlığı üyesi Prof. Dr. , ''Belirli bir basamağa kadar bu virüs için aşıyı geliştirdiğini söyleyenler de var; ama aşının en iyi ihtimalle önümüzdeki 9 ay ile 1 sene önceden geleceğini söylemek iyimserlik olur. O bakımdan şimdilik biz aşının önümüzdeki dönemde olmayacağını, hala esas korunmanın kişilerin bir araya gelmesinin engellenmesi olduğunu altını çizerek söylememiz gerekir'' dedi.

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. , koronavirüs salgını sırasında 'da üretilen ve 'de de kullanılan ilaçlardan 'ye de geldiğini ve özellikle yoğun bakımdaki hastalarda bu ilacın kullanılmaya başlandığını söyledi. Kara, "Bu getirilen ilaçlar dışında da Türkiye'de kullandığımız ilaçlar vardı, onlara ilave olarak da bunları kullanıyoruz. İlaçları kullandığımız hastaların sonuçlarıyla ilgili şu an konuşmak için erken. İnşallah vaka sayımız az olur ve az sayıda ilaç kullanarak bu dönemi atlatırız. Yani Çin?den getirilip Türkiye?deki pozitif vakalarda kullanılan ilaçların sonuçlarını söylemek için daha henüz çok erken. İyileşen hastalarımız var; ama 'O pozitif hasta bu ilacı kullandı ve iyileşti' dememiz için bizim bu hafta sonunu görmemiz gerekiyor" dedi.

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