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Çizme ekibi Napoli Alexander Sörloth'un peşinde!

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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ÇİZME EKİBİ NAPOLİ ALEXANDER SÖRLOTH'UN PEŞİNDE!

'un Norveçli golcüsü , İtalyan devi 'ın ardından 'nin de listesine girdi. ekibi yaz transfer döneminde bordo mavili takımın kapısını çalacak.

19'u olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor...

NAPOLİ DE DEVREDE
'ın ardından 'nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: . Calcio Napoli'nin haberine göre Mavi- Beyazlılar, Sörloth'u uzun süredir yakından takip ediyor ve yaz aylarında 'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Sörloth'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna Trabzonspor'un sahip olduğu belirtilirken, Bordo- Mavililer'in 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı. Calcio Napoli, Sörloth'un alternatifi olarak ise İranlı forvet Azmoun'u yazdı.

OPSİYON 6 MİLYON EURO
'tan 2 yıllığına 'ukiralayan Fırtına, bu yaz veya önümüzdeki sezon sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp, Sörloth'u tapusunu alabilir. Ancak görünün o ki, yıldız futbocunun bu performansı devam ederse Trabzonspor'un onu tutması bir hayli zor.

Alexander Sörloth rekor bonservis bırakacak ALEXANDER SÖRLOTH REKOR BONSERVİS BIRAKACAK

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