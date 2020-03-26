Çizme ekibi Napoli Alexander Sörloth'un peşinde!

Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, İtalyan devi Milan'ın ardından Napoli'nin de transfer listesine girdi. Çizme ekibi yaz transfer döneminde bordo mavili takımın kapısını çalacak.

19'u Süper Lig olmak üzere 3 kulvarda çıktığı toplam 39 maçta 25 gol atan Sörloth, İtalyan basınında haber olmaya devam ediyor...



NAPOLİ DE DEVREDE

Milan'ın ardından Çizme'nin önemli bir kulübü daha Norveçli forvetin peşinde: Napoli. Calcio Napoli'nin haberine göre Mavi- Beyazlılar, Sörloth'u uzun süredir yakından takip ediyor ve yaz aylarında Trabzonspor'a teklif yapmaya hazırlanıyor. Haberde, Sörloth'un 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna Trabzonspor'un sahip olduğu belirtilirken, Bordo- Mavililer'in 23 yaşındaki yıldızı çok daha yüksek bir rakama satabileceği vurgulandı. Calcio Napoli, Sörloth'un alternatifi olarak ise İranlı forvet Azmoun'u yazdı.

OPSİYON 6 MİLYON EURO

Crystal Palace'tan 2 yıllığına Alexander Sörloth'ukiralayan Fırtına, bu yaz veya önümüzdeki sezon sözleşmedeki 6 milyon Euro'luk opsiyon maddesini kullanıp, Sörloth'u tapusunu alabilir. Ancak görünün o ki, yıldız futbocunun bu performansı devam ederse Trabzonspor'un onu tutması bir hayli zor.