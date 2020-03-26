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Galatasaray'ın yıldızı Sofian Feghouli'ye sürpriz talip

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Giriş Tarihi: 26.03.2020 Güncelleme Tarihi: 26.03.2020
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GALATASARAY'IN YILDIZI SOFİAN FEGHOULİ'YE SÜRPRİZ TALİP

'ın yıldız oyuncusu Sofian Feghouli'ye talip çıktı. Arabistan Ligi ekiplerinden , Cezayirli oyuncu için sarı kırmızılı kulüple görüşüyor. Feghouli bugüne kadar Galatasaray formasıyla 101 maçta 26 gol 22 asistlik performans gösterdi.

Kara bulutların en tepede dolaştığı şu dönemde 'ın başına talih kuşu kondu. 'ye 'ın takımı talip oldu.

AHMED MUSA'YI SATIP FEGHOULİ'Yİ ALACAKLAR
Daha önce Ahmet Musa için Leicester City'ye 16.8 milyon euro bonservis bedeli ödeyen ancak Nijeryalı oyuncu yüzünden büyük hayal kırıklığına uğrayan Suudi Arabistan ekibinin, kolları Feghouli için sıvadığı bildirildi. Al Nasr'ın, Ahmed Musa'yı en uygun fiyatla elinden çıkarıp, gelecek geliri Feghouli'ye harcamak istediği bildirildi.

TEKLİFE 'EVET' DİYECEK Mİ?
Sabah'ın haberine göre; Galatasaray yönetiminin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan mali kriz sonrasında 'den gelen uyarıyla oyunculardan indirim isteneceği ortamda Feghouli'nin de teklife 'Evet' diyeceği iddia edildi.

İKİ YILDA İKİ ŞAMPİYONLUK
Üç sezondur G.Saray forması giyen Sofiane Feghouli, son iki sezonda kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi oldu. Bu sezon da 21 maçta forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, 5 gol, 2 asistlik katkı yaptı ve G.Saray'ın çıkışına katkı sağladı.

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