26 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması! Milli boksör Serhat Güler taburcu edildi

SPOR
Giriş Tarihi: 26.03.2020
ABONE OL
F.BAHÇE'DEN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI!

Son dakika haberi... Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikincisi negatif çıkan milli boksörü 'in kontrol altında tutulduğu hastaneden taburcu edildiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'in 2020 Tokyo Olimpiyatları'na kota veren müsabakalara katılmak için bulunduğu 'den 17 Mart'ta 'ye döndüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

"Dönüş yaptığı tarihte kendisinde bazı rahatsızlıklar hisseden sporcumuz hastaneye başvurmuş, yurt dışı seyahatinden gelmiş olması sebebiyle koronavirüs testine tabi tutulmuştur. İlk testlerinde pozitif bulgulara rastlanan Serhat Güler'in tedavisine başlanmıştır. Daha önce de açıkladığımız üzere yeniden teste tabi tutulan boksörümüz, koronavirüs test sonuçlarının negatif çıkması sonucu tedavisini sürdürdüğü hastaneden bugün itibarıyla taburcu edilmiştir."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA