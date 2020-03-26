Dünya Bankası'ndan koronavirüs önlemleri için 160 milyar dolarlık yeni destek
Dünya Bankası Başkanı David Malpass, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine yönelik ek bir paket hazırladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." ifadesini kullandı.
Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Malpass'in Kovid-19 salgını nedeniyle sanal ortamda gerçekleşen G20 Liderler Zirvesi'ne katıldığı bildirildi.
Açıklamaya göre, Malpass, burada yaptığı konuşmada, Dünya Bankası Grubu'nun salgınla mücadele için hızlı bir şekilde harekete geçtiğini kaydetti.
Banka yönetiminin salgının acil sağlık ve sosyal sonuçlarına odaklanan 14 milyar dolarlık paketini 17 Mart'ta onayladığını hatırlatan Malpass, salgının daha geniş ekonomik sonuçlarına odaklanacak ek bir paket hazırladıklarını aktardı.
Ekonomik toparlanma süresini kısaltma amacı
Malpass, ekonomik toparlanma süresini kısaltmayı, büyüme koşullarını yaratmayı, küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemeyi ve yoksulların korunmasına yardımcı olmayı amaçladıklarını belirterek, "Önümüzdeki 15 ay içinde 160 milyar dolarlık mali destek sağlayabilecek bir programı yönetim kurulumuza dün sundum." ifadesini kullandı.
Özellikle Hindistan gibi yoksul ve yoğun nüfuslu ülkeler için endişeli olduğunun altını çizen Malpass, kamu ve özel sektör araçlarıyla destek sağlamak için çok çalıştıklarını aktardı.
Malpass, 56 ülkede Kovid-19 ile ilgili yeni projeler yürütüldüğüne işaret ederek, 24 ülkedeki mevcut projeleri de yeniden yapılandırdıklarını kaydetti.
Özel sektöre destek vurgusu
Özel sektöre desteğin önemini vurgulayan Malpass, grubun özel sektör kolu olan Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) halihazırda 300 şirkette yeni yatırımlar üzerinde çalıştığını ve müşterileri için ticaret finansmanı ile sermaye hatlarını genişlettiğini bildirdi.
Malpass, uluslararası iş birliğinin önemli olduğunu belirterek, ülkelerin ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ile yakın bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Borç kırılganlığına yönelik tedbirlerin de önemine değinen Malpass, bu krizin yüksek borçluluk oranına sahip en yoksul ülkeleri vuracağını belirterek, geniş ve asil bir borç hafifletme sürecine acilen ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.
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