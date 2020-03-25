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Galatasaray ve Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'TAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI!

ve , koronavirüs testinde bir oyuncu bir de sağlık çalışanında pozitif bulgu olduğunu açıklayan 'ye geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılılar mesajında, " camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte Başaracağız" ifadesine yer verirken, siyah-beyazlılar ise konu hakkında şu açıklamayı yaptı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu ile sağlık heyeti çalışanında Covid-19 bulgularına rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde geride bırakmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."

Son dakika | Fenerbahçe'de corona virüs şoku! SON DAKİKA | FENERBAHÇE'DE CORONA VİRÜS ŞOKU!

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