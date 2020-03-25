Gaziantep FK'de futbolcular 3 Nisan'da topbaşı yapacak
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nde futbolcular, 3 Nisan Cuma günü topbaşı yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, liglerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmesinin ardından önce izin verilen, daha sonra da çalışmalarını evlerinde sürdüren futbolcuların, tesislerde toplanma tarihinde değişikliğe gidildi.
Buna göre daha önce yarın olarak belirlenen toplanma tarihinin 3 Nisan Cuma gününe uzatıldığının aktarıldığı açıklamada, şöyle denildi:
"Futbolcularımızın belirtilen bu süreç içerisinde antrenman eksikliği yaşamaması adına, teknik heyetimiz tarafından programlar hazırlanmış olup, oyuncularımız evlerinde hazırlıklarını sürdürmektedir. Bununla birlikte tesislerimizde her gün 11.00 ile 17.00 saatleri arasında bireysel antrenmanlar gerçekleştirebileceklerdir. İnsan sağlığının her şeyden önce geldiği bu günlerde, futbolcularımızın herhangi bir eksiklik yaşamaması adına kulüp bünyemizde bulunan fitness malzemeleri de oyuncularımızın talebi doğrultusunda evlerine gönderilmektedir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Tokyo 2020 Olimpiyatları ne zaman yapılacak?
- Mustafa Cengiz'den flaş Fatih Terim açıklaması
- Fenerbahçe'de corona virüs şoku!
- Fenerbahçe'den flaş corona virüs kararı!
- Fenerbahçe'ye kötü haber! Yassine Benzia cezayı kesti
- Burak açıkladı: Başkan virüsü yenmek üzere...
- Virüsle karşı karşıya kalan kulüpleri zor günler bekliyor!
- Galatasaray ve Beşiktaş'tan geçmiş olsun mesajı!
- Terim'in sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı
- G.Saray'dan F.Bahçe'ye ''geçmiş olsun'' mesajı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?
- Kıyamet alametleri neler? Corona virüsü kıyamet alameti mi? İşte Kur’an-ı Kerim'de geçen kıyamet alametleri
- Son dakika: Corona virüsü Türkiye'de nerede, hangi illerde görüldü? Corona virüsü kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzu 2020: 18 bin sağlık personeli alımı tercihleri ne zaman? Şartlar neler?
- Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı kadro dağılımı, şartlar ve başvuru tarihi! 2020 sağlık personeli alımı...
- MEB son dakika: 30 Mart okullar açılacak mı? Okul tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- İşsizlik maaşı nasıl alınır, şartları nelerdir? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı başvurusu nasıl yapılır? Kaç ay alınır?
- Corona belirtileri gün gün böyle ortaya çıkıyor! Koronavirüs belirtileri semptomları neler?
- İnfaz yasası son durum nedir? Af yasası ve ceza indirimi Meclis'e geldi mi? Af ne zaman çıkacak?
- Son dakika: Banka sicil affı 2020 çıktı mı? Sicil affı kimleri kapsıyor? Sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Son dakika: Dolar düşüyor! 25 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Peş peşe açıklanıyor! Kredi borcu erteleme yapan bankalar hangileri? Hangi banka hangi fırsatı sunuyor?