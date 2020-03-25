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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye geçmiş olsun mesajı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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TRABZONSPOR'DAN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Fenerbahçe'de bir futbolcu ve sağlık ekibi çalışanında koronavirüs tespit edilmesinin ardından Trabzonspor'dan geçmiş olsun mesajı geldi. Trabzonspor'un açıklamasında "Kovid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kovid-19 teşhisi konulan Fenerbahçe Spor Kulübü futbolcu ve çalışanına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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