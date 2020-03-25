Fenerbahçe'ye kötü haber! Yassine Benzia cezayı kesti
Damien Comolli tarafından Fenerbahçe'ye getirilen Yassine Benzia'dan da kötü haber geldi. Cezayirli oyuncu kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.
Büyük umutlarla Fenerbahçe'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi FIFA'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.
UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu Yassine Benzia, kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri UEFA'ya şikayet etmişti.
OYUNCUYA GERİ ÖDEYECEK
TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.
FENERBAHÇE, BENZİA'YA NE KADAR ÖDEYECEK?
Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.
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