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Fenerbahçe'ye kötü haber! Yassine Benzia cezayı kesti

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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FENERBAHÇE'YE KÖTÜ HABER! YASSİNE BENZİA CEZAYI KESTİ

Damien Comolli tarafından 'ye getirilen 'dan da kötü haber geldi. Cezayirli oyuncu kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri 'ya şikayet etmişti. Alınan karara göre ; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.

Büyük umutlarla 'ye gelen ve sezonun ikinci yarısında kadro dışı kalan Benzia alacakları nedeniyle sarı lacivertli ekibi 'ya şikayet etmişti. Faslı yıldızın davayı kazandığı ortaya çıktı.

UEFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ
ekiplerinden Fenerbahçe'de 2018-2019 sezonunda kiralık olarak forma giyen Cezayirli futbolcu , kulüpten ayrılırken alacakları sebebiyle sarı-lacivertlileri 'ya şikayet etmişti.

OYUNCUYA GERİ ÖDEYECEK
TRT Spor'un haberine göre 25 yaşındaki oyuncu, Fenerbahçe'ye karşı açtığı davayı kazandı. Alınan karara göre FIFA; oyuncunun maaşını, bonuslarını ve futbolcuya kesilen cezaları oyuncuya geri ödemesine karar verdi.

FENERBAHÇE, BENZİA'YA NE KADAR ÖDEYECEK?
Sonuca göre Fenerbahçe, 45 gün içinde Yassine Benzia'ya toplam 840 bin € para ödeyecek.

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