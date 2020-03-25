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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ''geçmiş olsun'' mesajı

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Giriş Tarihi: 25.03.2020
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G.SARAY'DAN F.BAHÇE'YE ''GEÇMİŞ OLSUN'' MESAJI

Kulübü, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan için geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, " camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yapılacak tetkik ve tedavilerden iyi haberler almayı diliyoruz. Birlikte başaracağız." denildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KORONAVİRÜS AÇIKLAMASI

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