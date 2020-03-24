Sergen Yalçın yönetimden Oğulcan Çağlayan'ı istedi
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlı yönetim, yabancı oyuncuların yanında yerli isimlerle de yakından ilgileniyor. Sergen Yalçın'ın hedefindeki isim Oğulcan Çağlayan. Tecrübeli hoca yönetime "Gereğini yapın" dedi.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın takıma gelişi ile birlikte yeni sezon planlaması yapılmaya başlandı. Takıma dinamik isimleri kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı ekip, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor'un genç futbolcusu Oğulcan'ı radarına aldı.
"YENİ SEZONDA ONU MUTLAKA KADROMDA GÖRMEK İSTERİM"
Özellikle hırslı ve oyunda dengeleri deği��tirebilecek isimleri kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Genç teknik adam ayrıca yönetimle de görüşerek "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.
Bu gelişmeler ışığında iki takım yöneticilerinin kısa zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.
Kaynak:Takvim
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