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Sergen Yalçın yönetimden Oğulcan Çağlayan'ı istedi

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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SERGEN YALÇIN YÖNETİMDEN ONU İSTEDİ!

Gelecek sezon için transfer çalışmalarına erken başlayan siyah beyazlı yönetim, yabancı oyuncuların yanında yerli isimlerle de yakından ilgileniyor. 'ın hedefindeki isim Oğulcan Çağlayan. Tecrübeli hoca yönetime "Gereğini yapın" dedi.

'ta 'ın takıma gelişi ile birlikte planlaması yapılmaya başlandı. Takıma dinamik isimleri kazandırmaya çalışan Siyah Beyazlı ekip, Beşiktaş'ın 'un genç futbolcusu Oğulcan'ı radarına aldı.

"YENİ SEZONDA ONU MUTLAKA KADROMDA GÖRMEK İSTERİM"
Özellikle hırslı ve oyunda dengeleri deği��tirebilecek isimleri kadrosunda görmek isteyen Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın oyuncuyu çok beğendiği öğrenildi. Genç teknik adam ayrıca yönetimle de görüşerek "Her iki ayağına da son derece hakim. Yeni sezonda onu mutlaka kadromda görmek isterim. Gereğini yapın" dediği öğrenildi.

Bu gelişmeler ışığında iki takım yöneticilerinin kısa zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

Kaynak:Takvim

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