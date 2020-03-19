Beşiktaş'ta transfer harekatı için düğmeye basıldı!
Beşiktaş'ın transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, teknik ekibin belirlediği oyuncuları takıma kazandırmak için çalışmalara başladı. Siyah beyazlı yönetim bir yandan gelecek oyuncuların transferlerini bitirmek için çalışırken, asıl mesaisini takımdan gönderilecek isimler için yapıyor.
Yeni sezonun kadro planlamasını şimdiden yapmaya başlayan Siyah- Beyazlılar, hedefteki isimleri yavaş yavaş belirliyor...
İŞTE GELECEK VE GİDECEK OYUNCULAR
Sezon sonunda kulüple sözleşmesi sona erecek olan; Loris Karius, Pedro Rebocho, Mohamed Elneny ve Abdoulay Diaby'yle yollarını ayıracak olan ve ek olarak Caner Erkin, Adem Ljajic gibi futbolcuları da gönderme ihtimali bulunan Kara Kartal, düşük bütçeli ve kaliteli bir takım oluşturacak. Bu doğrultuda çalışmalara başlayan transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları'nın; İtalya Serie A ekibi Roma'nın 28 yaşındaki stoperi Juan Jesus ve Kayserispor'un tecrübeli orta sahası Mensah'a ek olarak listeyi daha da genişletmeye başladığı kaydedildi.
BABACAN DA LİSTEDE...
Loris Karius'un yerine yerli bir kaleci transfer etmeyi planlayan Kara Karta'ın, Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Volkan Babacan'ı ilk aday olarak belirlediği öğrenildi. Torunoğulları'nın ek olarak Hollanda Ligi'nden kaleci konusunda birçok isimle görüşme halinde olduğu bildirildi. Öte yandan forvet bölgesine de Burak Yılmaz'la rekabet edebilecek bir isim kazandırmayı planlayan başarılı yöneticinin, bu konuda ekibiyle Hollanda ve Belçika'da oyuncu arayışında olduğu ifade edildi. Sezon sonunda 7-8 oyuncuyla yollarını ayırmayı düşünen yönetimin, bu isimlerin yerini doldurmak için çalışmalarını sezon bitmeden tamamlaması bekleniyor.
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