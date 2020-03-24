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Wuhan takımı İstanbul'da mola vermiş! Şoke eden gerçek

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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WUHAN TAKIMI İSTANBUL'DA MOLA VERMİŞ! ŞOKE EDEN GERÇEK

Corona virüsle mücadele kapsamında dünyada tüm spor organizasyonları ertelendi. Corona virüsün (COVID-19) çıkış noktası olarak kabul edilen 'ın takımı Wuhan Zall, 29 Ocak'ta 'den ayrılıp 'ya gitmişti. 17 Mart'ta ise tekrar Çin'e döndü. 27 kişilik ekibin bu seyahat esnasında İspanya kampı öncesi 'da mola verdiği ortaya çıktı.

Zall isimli ekibin futbolcuları sezon öncesi hazırlık kampını 'da geçirmek için 1,5 ay önce bu ülkeye geldi. Hazırlık kampına başladıktan sonra 'in koyduğu seyahat kısıtlaması nedeniyle ülkelerine dönemeyen ekip, virüsün İspanya'da yayılması nedeniyle ülkeden çıkışını hızlandırdı.

"NE KADAR ERKEN GİRERSEK O KADAR İYİ"
Daha önce şubat ayı ortasında İspanya'dan ayrılmayı planlayan ekibi, çıkışını mart ayı sonuna erteledi. Ancak İspanya'da salgın nedeniyle olağanüstü hal uygulamasına geçilmesi Çin futbol takımı oyuncularını endişelendirdi.Takımın Teknik Direktörü Jose , AP'ye yaptığı açıklamada Çin'de durumların şu an iyi olduğunu söyledi. Çin'de futbol sezonunun mayıs ayı başında başlama durumunun olduğunu söyleyen Gonzalez, "Çin'e girdikten sonra karantinaya alınacağız. Ne kadar erken girersek o kadar iyi." dedi.

Futbol takımı oyuncuları İspanya'ya gitmeden önce de Wuhan kentinden yaklaşık bin kilometre uzaklıktaki Guanghzou şehrinde sezon öncesi hazırlık kampına girmişti.

İSTANBUL'DA MOLA VERMİŞLER
İspanya'ya gidiş esnasında 27 kişilik ekibin bu seyahat esnasında İspanya kampı öncesi 'da mola verdiği ortaya çıktı.

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