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Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a corona virüs testi yapılacak

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Giriş Tarihi: 24.03.2020
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MUSTAFA CENGİZ İLE YUSUF GÜNAY'A KORONAVİRÜS TESTİ YAPILACAK

Kulübü Başkanı ile başkan yardımcısı 'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Kulübü Başkanı ile başkan yardımcısı 'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.

Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.

Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör 'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.

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