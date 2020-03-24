Galatasaray'da Mustafa Cengiz ile Yusuf Günay'a corona virüs testi yapılacak
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ile başkan yardımcısı Yusuf Günay'a, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi uygulanacak.
Yusuf Günay, AA muhabirine yaptığı açıklamada bugün başkan Mustafa Cengiz ile teste tabi tutulacaklarını bildirdi.
Galatasaray'da ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ile teknik direktör Fatih Terim'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.
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