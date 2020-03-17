Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den kritik koronavirüs açıklaması
Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir canlı yayında açıklamalarda bulundu. Özdemir, liglerde maçlara nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edileceğini açıkladı.
Son dakika haberine göre, TFF Başkanı Nihat Özdemir koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özdemir, "Erteleme söz konusu değil. Maçlar seyircisiz oynanmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.
"SAĞLIK BAKANI İLE İRTİBAT HALİNDEYİZ"
Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ile birlikte Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tüm dünyada önlemlerin alındığını belirten Nihat Özdemir, "Hepimizin bildiği gibi bütün dünya ve Türkiye'de çok hareketli zamanlar geçiriyoruz. Her dakika durum değişebilir. Aklı başında çok iyi planlama yapan bir Sağlık Bakanı'mız ve Bilim Kurulu'muz var. Devamlı olarak irtibat halindeyiz. Aldığımız karar müşterek. Danışıklı olarak aldığımız kararlar Türkiye'mizi ilgilendiriyor. En önce gelen Türkiye. Her şeyin planlaması yapıldı. Liglerin seyircisiz oynanması ile ilgili şu an gündemimizde değişiklik yok. Karar aynen devam etmektedir. Karşılaşmalar nisan ayı sonuna kadar seyircisiz olarak devam edecek." ifadelerini kullandı.
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