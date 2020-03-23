23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarını erteledi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
UEFA O FİNALLERİ ERTELEDİ

Son dakika açıklamaları... , salgını nedeniyle ve final karşılaşmalarını süresiz erteledi.

, salgını nedeniyle ve final karşılaşmalarını süresiz erteledi.

Detaylar gelecek...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA