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Beto'dan koronavirüs çağrısı

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BETO'DAN KORONAVİRÜS ÇAĞRISI

İzmir ekibi 'nin deneyimli kalecisi Beto, koronavirüs uyarısında bulundu. Portekizli Beto açıklamasında, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın" ifadelerine yer verdi.

Süper Lig ekiplerinden 'nin takım kaptanı kaleci Beto, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle oluşan durumun kısa sürede düzeleceğini ve taraftarlarla statta tekrar buluşacaklarını bildirdi.

Beto, kulübün Twitter hesabından paylaşılan görüntülü mesajında, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsten etkilenmemek için aile olarak evlerinde olduklarını belirtti.

Antrenmanlarına günlük olarak kulübün verdiği program doğrultusunda sürdürdüğünü kaydeden Beto, "Lütfen siz de hem kendiniz hem de aileniz için evinizde kalın, güvende kalın. Hem kendinizi hem de ailenizi koruyun. Umarım en kısa sürede bu durum düzelecek ve stadımızda buluşacağız." ifadelerini kullandı.

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