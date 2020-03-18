Korkunç rakam! Avrupa Şampiyonası'nın ertelenme bedeli ağır oldu
Corona virüs salgını nedeniyle Avrupa Futbol Şampiyonası 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihine ertelenirken, bu 1 yıllık ertelemenin ortalama kaybı da belli oldu. UEFA'nın kaybı yaklaşık 1.9 milyar Euro olarak açıklandı.
Dünyayı saran koronavirüs nedeniyle UEFA, 'Acil' koduyla 55 üye ülke federasyonuyla dün telekonferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirerek, alınacak önlemleri açıklamıştı.
TURNUVA 1 YIL ERTELENDİ
UEFA, alınan önlemler kapsamında 12 Haziran-12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'nın 1 yıl ertelenerek, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşmesini planladı.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ'NİN DE 27 HAZİRAN'DA OYNANMASI PLANLANIYOR
Bunun yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi maçları da ertelendi. 30 Mayıs'ta İstanbul'da oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin de 27 Haziran'da oynanması planlanıyor.
2021 YILINDA OYNANMASINA KARAR VERİLDİ
UEFA'nın aldığı bu kararın yanı sıra, bu yaz oynanması planlanan Copa America da CONMEBOL tarafından 1 yıl ertelendi ve bu turnuvanın da 2021 yılında oynanmasına karar verildi.
12 farklı ülkede yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlanılan Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesinin maliyeti de ortaya çıkıyor.
UEFA 1.9 MİLYAR EURO'YA YAKIN BİR MİKTARDA KAYIP YAŞAYACAK
Sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarından doğacak gelirleri kaybedecek olan UEFA, 1.9 milyar Euro'ya yakın bir miktarda kayıp yaşayacak.
BİLET SATIŞ KAYBI 600 MİLYON EURO
EURO 2020, 12 Haziran'da Türkiye ile İtalya'nın Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelmesi planlanan maçla başlayacaktı.
Bu maçın ardından Bakü, St. Petersburg, Kopenhag, Amsterdam, Bükreş, Londra, Glasgow, Bilbao, Dublin, Münih ve Budapeşte'de toplam 36 grup maçı oynanıp, diğer turlara geçilecekti.
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 12 farklı şehirde toplamda 51 mücadele oynanacaktı. 30 Euro ile 945 Euro arasında değişen fiyatlarla satılacak olan biletlerden, UEFA'nın çok büyük bir kaybı oldu.
EN UCUZ BİLETLER BAKÜ'DE
En ucuz biletler Bakü'de oynanacak olan karşılaşmalarda satılırken, Azerbaycan'daki maçların bilet fiyatları 30-75 ve 125 Euro olarak belirlendi.
Ancak diğer şehirlerdeki fiyatlar daha yüksek hesaplandı.
İTALYA-TÜRKİYE MÜCADELESİNDE 75-145 VE 225 EURO OLARAK HESAPLANDI
İtalya-Türkiye mücadelesinde 75-145 ve 225 Euro olarak hesaplanan biletler, Kopenhag'ta ise ortalama 300 Euro'dan alıcı buldu.
3 milyon bilet satmayı planlayan UEFA'nın bu organizasyonun, 1 yıl ertelenmesiyle birlikte sadece biletten yaşayacağı ortalama kayıp 600 milyon Euro.
Bunun yanı sıra sponsor gelirleri ve yayın gelirlerinden 1.3 milyar Euro beklentisi olan UEFA, bu geliri de kaybetmiş oldu.
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