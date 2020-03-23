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Süper Lig'in kaderi 48 saat içinde belli olacak

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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SÜPER LİG'İN KADERİ 48 SAAT İÇİNDE BELLİ OLACAK

Corona virüsün etkilerini en aza indirgemek için ertelenen 'in kaderi, 48 saat içinde belli olacak. Bugün ve yarın yapılacak corona virüs testlerin ardından ligin yol haritasının tespiti sağlanacak.

Türkiye'de artan corona virüsü vakaları sayısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle ligler ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, son dakika gelişmesi meydana geldi. kulüplerine bugün ve yarın detaylı corona virüsü testleri yapılacağı öğrenildi.

18 kulüp, bugün ve yarın futbolcular başta olmak üzere, teknik kadroları ve ilgili personellerine 15 dakikalık hızlı tanı kiti ile test uygulayacak.İdmanlar çarşamba günü başlayabilir

Bu testlerin sonucunun ve 'na bildirileceği, olumsuz duruma rastlamayan kulüplerin çarşamba gününden itibaren antrenmanlarına başlayabileceği gelen haberler arasında.

48 SAAT İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK
Herhangi bir olumsuzluk yaşayan kulüpler için tedbir alınacak. 48 saat içerisinde yaşanacak bu gelişmeler, Süper Lig'in yenide başlangıç tarihinde büyük oranda rol oynayacak.

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