Süper Lig'in kaderi 48 saat içinde belli olacak
Corona virüsün etkilerini en aza indirgemek için ertelenen Süper Lig'in kaderi, 48 saat içinde belli olacak. Bugün ve yarın yapılacak corona virüs testlerin ardından ligin yol haritasının tespiti sağlanacak.
Türkiye'de artan corona virüsü vakaları sayısı sonrası Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun devreye girmesiyle ligler ertelenmişti. Bu gelişmelerin ardından liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, son dakika gelişmesi meydana geldi. Süper Lig kulüplerine bugün ve yarın detaylı corona virüsü testleri yapılacağı öğrenildi.
18 kulüp, bugün ve yarın futbolcular başta olmak üzere, teknik kadroları ve ilgili personellerine 15 dakikalık hızlı tanı kiti ile test uygulayacak.İdmanlar çarşamba günü başlayabilir
Bu testlerin sonucunun Sağlık Bakanlığı ve Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirileceği, olumsuz duruma rastlamayan kulüplerin çarşamba gününden itibaren antrenmanlarına başlayabileceği gelen haberler arasında.
48 SAAT İÇERİSİNDE BELLİ OLACAK
Herhangi bir olumsuzluk yaşayan kulüpler için tedbir alınacak. 48 saat içerisinde yaşanacak bu gelişmeler, Süper Lig'in yenide başlangıç tarihinde büyük oranda rol oynayacak.
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