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Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi: Lig bu haliyle tescil edilebilir

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Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
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BAŞKAN ÇEBİ: LİG BU HALİYLE TESCİL EDİLEBİLİR

Son dakika haberi... Başkanı corona virüsü nedeniyle ligleri durumu hakkında "Bu sezon 'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" açıklamasını yaptı.

Başkanı corona virüsü nedeniyle ligleri durumu hakkında "Bu sezon 'deki son durumu, önümüzdeki sezona taşıyarak iki sezonu birleştiremezsiniz. Çözüm bulunamazsa Süper Lig mevcut haliyle tescil edilebilir" açıklamasını yaptı.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Süreç uzarsa dediğimizde sağlıktan önemli bir şey yok diyorsa liglerin tamamen durdurulması gerekiyor. Bu seneki ligi seneye taşıyamazsınız. Ligler mevcut haliyle tescil edilebilir. Kimisinin tercihi bu. Ben burada haksızlık olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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