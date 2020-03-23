Lionel Messi'den koronavirüs önlemi! Korunmak için bakın ne yapıyor
Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı sakallarını kesti. İspanyol basını sakalların koronavirüse karşı ciddi bir risk olduğunu açıklamıştı.
İspanya La Liga devi Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi, sakallarını kesti. Yıldız futbolcunun eşi Antonella, Messi'nin, koronavirüs salgınına karşın maske takmayı kolaylaştırması için sakallarını kestiğini duyurdu.
Antonella, açıklamasında, "Messi'nin sakalları, koruyucu maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı, sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu hareketi yaptı." ifadelerini kullandı.
İSPANYOL BASINI: "SAKAL CİDDİ RİSK"
İspanyol basını, sakal bırakan kişilerin için ciddi bir koronavirüs riski taşıdığını iddia etti.
Virüsün sakallara yapışma olasılığının daha fazla olduğunu belirten İspanyol basını, sakal bırakan insanların, yüzlerine daha sık dokunma eğilimi gösterdiğini vurguladı.
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