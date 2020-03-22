23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

İngiliz uzman Kumar'dan koronavirüs hakkında tat ve koku mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
KORONAVİRÜS HAKKINDA TAT VE KOKU AÇIKLAMASI

Profesör Nirmal Kumar, salgını hakkında Sky News'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir" şeklinde konuştu.

Koku ve tat duyusu kaybının yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) semptomları arasında yer alabildiği belirtildi.

"GENÇ HASTALARDA..."

İngiltere'de önde gelen kulak burun boğaz (KBB) uzmanlarından olan Profesör Nirmal Kumar, Sky News'e yaptığı açıklamada, ateş ve öksürük gibi daha yaygın semptomlar görülmeyen bazı Kovid-19 hastalarının koku ve tat alma duyularını kaybettiğini söyledi.

Bu semptomları yaşayanlardan kendilerini izole etmelerini isteyen Kumar, "Genç hastalarda öksürük ve ateş gibi önemli semptomlar bulunmayabilir, ancak sadece koku ve tat alma duyusu kaybı olabilir, bu da bu virüsün burunda tutunduğunu gösteriyor. dedi.

Fransa'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi FRANSA'DA KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI YÜKSELDİ

NADİNE DORRİES VE RUDY GOBERT'TAN 'TAT' MESAJI

11 Mart'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan İngiltere Hasta Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Nadine Dorries, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, büyük ölçüde iyileştiğini ancak hala koku ve tat duyularının geri gelmediğini ifade etmişti.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Utah Jazz forması giyen NBA oyuncusu Rudy Gobert, Twitter hesabından, "Koku ve tat kaybı kesinlikle belirtilerden biri. Son 4 gündür hiçbir şey koklayamıyorum. Aynı şeyi yaşayan var mı?" diye sormuştu.

Son dakika: Angela Merkel kendisini karantinaya aldı SON DAKİKA: ANGELA MERKEL KENDİSİNİ KARANTİNAYA ALDI

New York'ta tıbbi malzeme yokluğu! 10 gün içinde... NEW YORK'TA TIBBİ MALZEME YOKLUĞU! 10 GÜN İÇİNDE...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA