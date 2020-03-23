Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Girdiği motor sanat enstitüsünden devamsızlık sebebiyle ayrılan Terim 1969 yılında 16 yaşında Adana Demirspor'da kaleci olarak futbol kariyerine başlamıştır. Kulübün genç takımında oynamaya başlamıştır. Futbol başarısı ve kişiliğinden dolayı üç yıl içerisinde takım kaptanlığına getirilir. 1972 yılında, Türkiye Genç Milli Takımına çağrılır. Milli takım ile Romanya ile oynanan maçın ardından Adanademirspor'dan Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer edilir. Transfer ücreti olarak o dönem için çok büyük miktar olan 1.650.000 TL para alır.