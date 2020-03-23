Son dakika: Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif! Fatih Terim kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Son dakika haberi... Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından sarı-kırmızılı kulüpte endişe yarattı. Fatih Terim, Twitter hesabından yaptığı açıklamada test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu. Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kaç yaşında? Giriş Tarihi: 23.03.2020 22:20 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020 22:27
Son dakika haberi... Fatih Terim'in corona virüsü testi pozitif çıktı. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü spor camiasına da sıçradı. Galatasaray'da 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın ardından teknik direktör Fatih Terim'in de corona virüsü testi pozitif çıktı. Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim kaç yaşında?
FATİH TERİM'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fatih Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bugün yapılan test sonuçlarına göre Corona Virüs sonucum pozitif çıkmıştır. Hastanede emin ellerdeyim. Merak etmeyin. En kısa zamanda haberleşmek üzere.."
FATİH TERİM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Fatih Terim 4 Eylül 1953 (66) tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Altı yaşından itibaren babası ile bir çok ağır işte çalışmıştır. Bir yandan da mahalle arasında futbol topunu ayağına değdirmeden duramazmış. Okul hayatı, futbol kadar başarılı gitmez. Babasının isteği üzerine Motor Sanat Enstitüsüne girer fakat 2. sınıfta devamsızlıktan dolayı okulu bırakmak zorunda kalır.
Girdiği motor sanat enstitüsünden devamsızlık sebebiyle ayrılan Terim 1969 yılında 16 yaşında Adana Demirspor'da kaleci olarak futbol kariyerine başlamıştır. Kulübün genç takımında oynamaya başlamıştır. Futbol başarısı ve kişiliğinden dolayı üç yıl içerisinde takım kaptanlığına getirilir. 1972 yılında, Türkiye Genç Milli Takımına çağrılır. Milli takım ile Romanya ile oynanan maçın ardından Adanademirspor'dan Galatasaray Spor Kulübü'ne transfer edilir. Transfer ücreti olarak o dönem için çok büyük miktar olan 1.650.000 TL para alır.
Oynadığı futbol ile Galatasaray'a ve Türk futboluna gönül veren Fatih Terim herkesin gönlünde taht kurmuştur. 20 Nisan 1975 yılında İsviçre karşısında ilk milli maçına çıktı. Sarı - Kırmızı'lı takım ile top koşturan Terim, 11 yıl boyunca şamğiyonluğu göğüsleyememiştir. Futbol hayatı boyunca Türk Milli Takımı formasını 51 defa gururla giyen Terim, giydiği formanın hakkını başarıyla vermiştir.