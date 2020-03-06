Alexander Sörloth'tan flaş Bayern Münih açıklaması!
Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi. Yıldız golcü "Dedikodulardan haberim var. Böyle söylentiler her zaman çıkar ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım." ifadelerini kullandı.
Trabzonspor forması giyen Alexander Sörloth, Alman devi Bayern Münih'e transfer olacağı yönündeki iddialara cevap verdi.
Marca'ya konuşan Norveçli golcü, transfer söylentilerinden haberdar olduğunu ancak Trabzonspor'a odaklandığını ve bordo mavili ekiple şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.
Alexander Sörloth şu an için transfer hakkında konuşmanın doğru olmadığını, sorumsuzca bir davranış olacağını söyledi.
Alexander Sörloth'un Bayern Münih açıklaması şu şekilde:
Hürriyet'in haberine göre; "Dedikodulardan haberim var. Böyle söylentiler her zaman çıkar ancak ben şu anda sadece Trabzonspor'a odaklanmış durumdayım. Burada büyük bir takım ruhu var. Şampiyon olmak istiyoruz. Bu dönemde transfer hakkında konuşmak uygun olmaz. Aynı zamanda sorumsuzca bir davranış olur."
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