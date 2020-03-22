Marius Sumudica takımını bırakıp gitti!

Corona virüsle mücadele için futbolda radikal kararlar alındı. Ölümcül salgınlar ileri düzeyde önlemler alan Türkiye, Süper Lig maçlarını da erteleme kararı almıştı. Bu durumda Süper Lig kulüpleri oyuncularını takımda tutmaya çalışırken Antep’in Rumen hocası Marius Sumudica, özel jetle ülkesine kaçtı. Sumudica, “Hayat normale döndüğünde dönerim” dedi. Büyük tepki alan Sumudica’dan sonra gözler Gaziantep Futbol Kulübü Yönetimi’ne çevrildi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü'nün Rumen teknik direktörü Marius Sumudica, özel uçakla ülkesine gitti. 49 yaşındaki teknik adam, önceki gece kiraladığı özel uçakla Romanya'daki ailesinin yanına döndü.

"HAYAT NORMALE DÖNDÜĞÜNDE GERİ GELECEĞİM"

Sumudica'nın yanında teknik heyetinin de yer aldığı öğrenildi. Sumudica'nın, Türkiye'den ayrılmadan önce futbolculara "Aralık ayından bu yana bazı sağlık problemlerim vardı. O yüzden şu anda düşündüğüm sadece sağlığım. Kimseyle temas halinde olmak istemiyorum. Özel jetle Romanya'ya gidiyorum. Gaziantep benim ikinci ailem. Şu anda yapabileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gidişata göre bakacağız. Hayat normale döndüğünde geri geleceğim" dedi.

Tüm kulüpler futbolcularını takımda tutmaya çalışırken Rumen hocanın apar topar ülkeden ayrılması tepkilere neden oldu.

KULÜP YASAKLADI AMA...

Gaziantep FK'da takıma verilen iznin bir haftaya çıkarıldığının duyurulduğu açıklamada, "Profesyonel futbol takımı oyuncu, personel ve teknik heyetinin, bu bir haftalık izole süresi içerisinde şehrimizi ve ülkemizi terk etmemeleri konusunda yönetim kurulumuzda alınan karar, kendilerine iletilmiştir" ifadeleri kullanılmıştı.