22 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz koronadan hayatını kaybetti

SPOR
Giriş Tarihi: 21.03.2020 Güncelleme Tarihi: 22.03.2020
ABONE OL
REAL MADRİD ESKİ BAŞKANI KORONADAN ÖLDÜ

'in eski başkanlarından , yeni tip koronavirüse yakalanmasının ardından hayatını kaybetti.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden 'in eski başkanlarından , yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre yeni tip koronavirüse hafta içinde yakalanmasının ardından hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınan Sanz, verdiği yaşam mücadelesini 76 yaşında kaybetti.

Real Madrid'de 1995-2000 yılları arasında başkanlık görevini üstlenen Sanz'ın, böbrek rahatsızlığı ve diyabeti de bulunuyordu.

Roberto Carlos, Clarence Seedorf, Davor Suker, Predrag Mijatovic ve Christian Panucci gibi dönemin yıldız oyuncularını transfer eden Sanz başkanlığındaki Real Madrid, 32 yıl aranın ardından 1997-98 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kupaya uzanmıştı. AA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER SPOR HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA