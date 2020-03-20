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Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor

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Giriş Tarihi: 20.03.2020
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BEŞİKTAŞ'TA CYLE LARİN'İN TALİPLERİ ARTIYOR

’ın 2.5 milyon Euro opsiyonla Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin, İngilizler’in göz hapsinde. Siyah beyazlı yönetim, Kanadalı oyuncu için yüksek bonservis bedeli bekliyor.

'e dönmeye hazırlanan Leeds United'ın, Larin ile yakından ilgilendiği belirtildi. basınında çıkan haberlere göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvetin bonservisini alacak Waregem, daha yüksek bir fiyata oyuncuyu satabilir. Larin bu sezon Belçika'da çıktığı 33 resmi maçta 9 gol, 11 asistlik performans gösterdi.

Beşiktaş'ın golcü parası Cyle Larin'den! BEŞİKTAŞ'IN GOLCÜ PARASI CYLE LARİN'DEN!

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