Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor
Kartal’ın 2.5 milyon Euro opsiyonla Zulte Waregem’e kiraladığı Cyle Larin, İngilizler’in göz hapsinde. Siyah beyazlı yönetim, Kanadalı oyuncu için yüksek bonservis bedeli bekliyor.
Premier Lig'e dönmeye hazırlanan Leeds United'ın, Larin ile yakından ilgilendiği belirtildi. Belçika basınında çıkan haberlere göre, 24 yaşındaki Kanadalı forvetin bonservisini alacak Waregem, daha yüksek bir fiyata oyuncuyu satabilir. Larin bu sezon Belçika'da çıktığı 33 resmi maçta 9 gol, 11 asistlik performans gösterdi.
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