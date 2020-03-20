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Sözleşmelere ek madde gelecek

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Giriş Tarihi: 20.03.2020
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SÖZLEŞMELERE EK MADDE GELECEK

Liglerle ilgili erteleme kararının verilmesinin ardından yeni takvim futbolcuların sözleşmelerini de etkileyecek. ve 1.Lig başta olmak üzere birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi ’ta sona eriyor.

Corona virüsü salgını nedeniyle liglere erteleme kararının verilmesinin ardından yeni takvim futbolcuların sözleşmelerini de etkileyecek. Birçok futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi 'ta sona eriyor. Takvimin bu tarihin ardına sarkması halinde futbolcuların sözleşmeleri 1 ay daha uzayacak. Bunun için gerekli hukuki hazırlığın başladığı ifade edildi.

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