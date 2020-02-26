Beşiktaş'ın golcü parası Cyle Larin'den!
Bu sezon gol atma konusunda büyük sıkıntılar çeken Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yönetimden ilk istediği forvet. Mali olarak zor durumda olan siyah beyazlı takımın gözü Cyle Larin'de. Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in attığı gollerle önemli kulüpleri peşine taktı.Transferine kesin gözüyle bakılan Larin'den gelecek para, Beşiktaş'ın forvet transferi için kullanılacak.
Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bir yandan golcü ararken, diğer yandan takımda beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'daki müthiş bir performansı dikkat çekiyor.
BURADAN GELECEK PARAYI TRANSFERE HARCAYACAK
Sabah'ta yer alan habere göre 31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak.
2022 YILININ HAZİRAN AYINA KADAR MUKAVELESİ BULUNUYOR
Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi. Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.
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