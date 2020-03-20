Fenerbahçe'de yabancı hoca adayları belli oldu
Fenerbahçe'de derinleşen teknik direktör krizine çözüm arayan yönetim, dünyanın önde gelen bazı teknik direktörlerini listeye ekledi. Sarı lacivertli takımın yeni hocası kim olacak? İşte basına sızan o liste...
Fenerbahçe'de gündem teknik direktör. Sarı lacivertlilerden sürpriz bir hamle geldi. İşte Kanarya'nın hoca adayları...
SANCHEZ FLORES
Başarılı teknik adam 1997'den 2004'e kadar Real Madrid'in altyapısında çalıştı. Sanchez Flores, ilk hocalık deneyimini Getafe ile yaşadı ve başarı merdivenlerini hızla tırmandı. Valencia ve Benfica'nın ardından Atletico Madrid'in başına geçti. Burada Avrupa Ligi'ni kazandı. En son Watford'u çalıştıran İspanyol teknik adam burada beklentileri karşılayamadı. 55 yaşındaki Flores'in en dikkat çeken özelliği, eldeki kadroya göre taktiğini belirlemesi. Espanyol'da 4-4-2 ve 4-3-3 ağırlıklı oynarken, Watford'da 3'lü savunmanın çeşitli varyasyonlarını denedi. Başarılı çalıştırıcı 1 Aralık 2019'dan beri boşta.
PEPE BOLDARAS
Bordalas, kariyerinin büyük bölümünü İspanya alt liglerinde geçirdi. Hatta bir ara Kosta Rika macerası bile yaşadı. 2015- 16'da Alaves'in başına geçmesiyle kendini göstermeye başladı. Takımını 2. Lig'de şampiyon yaptıktan sonra Getafe ile anlaştı. 56 yaşındaki çalıştırıcı, 4 senedir görev yaptığı Lacivert-Beyazlılar'da önemli işlere imza attı. Geçen sezon mütevazı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi biletini 2 puanla kaçırdı. Bordalas bu sezon yine Devler Ligi için mücadele ediyor. Ayrıca Avrupa Ligi'nde Ajax'ı eleyip son 16 turuna kaldılar. Kısıtlı imkanlarla başardıkları, onu uygun bir aday yapıyor.
MARCELINO
Şu anda boşta olan Marcelino, Villarreal'de yakaladığı başarıyı Valencia'ya da taşıdı. Burada İspanya Kral Kupası'nı kazanıp, takımını ligde Şampiyonlar Ligi potasına soktu. Buna rağmen görevden alınınca hem futbolcular hem de taraftar yönetime büyük tepki gösterdi, protestolar düzenlendi. 54 yaşındaki teknik adam, oyuncularıyla güçlü iletişim kuruyor. Kariyerinde son yıllarda hep 4-4-2 taktiğini, klasik santfor özellikli bir ismin yanında hareketli bir forvetle kullandı. Senelerce çift forvetli düzenin hasretini çeken taraftarlar sırf bunun için bile Marcelino'ya kredi tanıyabilir.
UNAI EMERY
Listedeki en kariyerli teknik adam. Sevilla ile 3 kez Avrupa Ligi'ni kazanan Emery, daha sonra Fransız devi PSG'nin başına geçti. Burada hedeflenen başarı gelmeyince yollar ayrıldı. 48 yaşındaki çalıştırıcı, sürpriz bir şekilde 22 yıllık Wenger dönemi sonrası Arsenal'le anlaştı ama yine hayal kırıklığı yaşadı. Şu anda boşta olan Emery, taraftarı heyecanlandırabilecek ünlü bir isim. Yeni bir maceraya hazır olsa da yüksek maaş beklentisi nedeniyle onu ikna etmek zor görünüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER SPOR HABERLERİ
- Beşiktaş'ta Adem Ljajic dibi gördü
- Trabzonspor'da hedef Guelor Kanga
- Liverpool Uğurcan Çakır için kesenin ağzını açtı
- Beşiktaş'ta Cyle Larin'in talipleri artıyor
- Galatasaray'da flaş transfer kararı!
- Fenerbahçe kara kara düşünüyor!
- İşte Beşiktaş'ın yeni kalecisi
- Beşiktaş transfer borsasını sallıyor! İşte o isimler
- Sözleşmelere ek madde gelecek
- R.Madrid'i karıştıran olay! Karantinadan kaçtı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: TUS sonuçları açıklandı! 2020 TUS sınav sonuçları, kontenjanları ve taban puanları sorgulama
- Son dakika: Başkan Erdoğan talimat vermişti! Af ne zaman çıkacak? 2020 Mahkumlara ceza indirimi son durum nedir?
- TOKİ Başakşehir kura sonuçları isim listesi: 2020 İstanbul Başakşehir 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü kaç kişi öldü? Corona virüsü kaç kişiye bulaştı? Vaka sayısı kaç?
- Son dakika: Kamuda esnek çalışma var mı? Kamuda evden çalışma olacak mı? Bakan Albayrak açıkladı!
- Son dakika: ÖSYM sınav takviminde güncelleme: 2020 MSÜ, MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri açıklandı mı? Coronadan ölenler kimler?
- Son dakika: 2020 LGS ertelendi mi? Liseye Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? Başkan Erdoğan açıkladı!
- Son dakika: Corona virüsü kararları neler? Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş açıklamaları
- Son dakika: Altın fiyatları corona virüsü sonrası artacak mı? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Son dakika: Kredi kartı borçları ertelendi mi? İhtiyaç kredisi ve kredi kartı borcu erteleme olacak mı?
- CANLI HARİTA! Türkiye'de koronavirüs hangi illerde var? Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç kişi oldu?