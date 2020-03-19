F1'de 7 Grand Prix ertelendi

Dünyanın en çok izlenen sporlarından Formula 1 de koronavirüsten etkilendi. Formula 1'in 13-15 Mart'ta Avustralya Grand Prix'indeki açılış yarışı iptal edildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 3 Grand Prix daha ileri bir tarihe ertelendi.

SEZON BAŞI ASKIYA ALINDI

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen sporlardan birisi Formula 1 oldu. 13-15 Mart'ta sezonun açılışını Avustralya Grand Prix ile yapmaya hazırlanan Formula 1'de bu GP, koronavirüs nedeniyle iptal edildi. Sezon öncesinde iptal edilen Çin GP ile birlikte Bahreyn ve Vietnam Grand Prix'lerinin de ertelenmesiyle birlikte sezonun başlangıcı da askıya alınmıştı.

FIA'dan yapılan yeni açıklama ile birlikte 3 Mayıs'ta koşulacak Hollanda GP, 10 Mayıs'ta koşulacak İspanya GP ve 24 Mayıs'ta koşulacak Monako GP'nin de ileri bir tarihe ertelendiği açıklandı.

F1 kulislerinde dolaşan bilgilere göre güvenli bir ortam oluştuğu takdirde sezonun 7 Haziran'da Azerbaycan GP ile başlayacağı ve ertelenen yarışların, takvime sıkıştırılacağı kaydedildi.

5, 6, 7 de ertelendi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ilk 4 ayağı ertelenen 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın, 5, 6 ve 7. yarışları da planlanan tarihte yapılamayacak.

Uluslararası Otomobil Federasyonundan (FIA) yapılan açıklamaya göre, artan sağlık endişeleri sebebiyle Çin, Avustralya, Bahreyn, Vietnam'ın ardından, 3 Mayıs'taki Hollanda, 10 Mayıs'taki İspanya ve 24 Mayıs'taki Monaco grand prix'leri de ertelendi.

FIA ve Formula 1 yönetimlerinin, mayıs sonrası şartlar güvenli hale gelir gelmez şampiyonayı başlatma niyetinde oldukları da belirtildi.

Ayrıca 2021'de yürürlüğe girmesi planlanan yeni sportif kuralların, 2022'den itibaren geçerli olması kararlaştırıldı.

Sezon öncesi belirlenen 2020 takviminin 8. sırasında, 7 Haziran'daki Azerbaycan Grand Prix'si yer alıyor.