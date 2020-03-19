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Jailson'a ülkesinden talip çıktı

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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F.BAHÇELİ YILDIZA ÜLKESİNDEN TALİP ÇIKTI!

'de zaruri olarak stoper bölgesinde oynatılan , takımın en yumuşak karnı olarak gösteriliyor. Kendi mevkisinde oynamadığı için birbirinden kritik hatalar yapan oyuncuya, ülkesinden talip çıktı.

Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. bunların 21'inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.

ekibi Corinthians'ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek 'ye teklif sunacağı belirtildi.

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