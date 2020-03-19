Jailson'a ülkesinden talip çıktı
Fenerbahçe'de zaruri olarak stoper bölgesinde oynatılan Jailson, takımın en yumuşak karnı olarak gösteriliyor. Kendi mevkisinde oynamadığı için birbirinden kritik hatalar yapan Brezilya oyuncuya, ülkesinden talip çıktı.
Brezilyalı orta saha oyuncusu, bu sezon 29 maçta forma giydi. Jailson bunların 21'inde stoperde oynadı ve yaptığı bireysel hatalarla birçok mücadelede takımının kayıp yaşamasına neden oldu. Buna rağmen 24 yaşındaki oyuncuya talip çıktı.
Brezilya ekibi Corinthians'ın sezon sonunda Jailson için devreye girerek Fenerbahçe'ye teklif sunacağı belirtildi.
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