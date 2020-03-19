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Galatasaray'a güzel haber! Diagne'yi istiyorlar

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Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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GALATASARAY'A GÜZEL HABER! DİAGNE'Yİ İSTİYORLAR

Rekor bonservis bedeli ile 'a kazandırılan ancak takımla kimyası tutmadığı için 'nın takımına kiralanan Mbaye Diagne için flaş iddia. Belçika basını Galatasaray'ın oyuncusu Diagne'ye Fransız ve İngiliz kulüplerinin talip olduğunu yazdı.

'ın sezon başında 'e kiraladığı, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne, corona virüsü salgını öncesi takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı. basını, tecrübeli futbolcuyla Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini yazdı.

Özellikle Nottingham Forest'ın Senegalli golcüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Diagne'nin ise 'ye dönerek Galatasaray forma giymek istediği ifade edildi.

Galatasaray'da flaş Mbaye Diagne gelişmesi! Geri dönüyor GALATASARAY'DA FLAŞ MBAYE DİAGNE GELİŞMESİ! GERİ DÖNÜYOR
Diagne Galatasaray'a haber gönderdi DİAGNE GALATASARAY'A HABER GÖNDERDİ

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