Galatasaray'a güzel haber! Diagne'yi istiyorlar
Rekor bonservis bedeli ile Galatasaray'a kazandırılan ancak takımla kimyası tutmadığı için Belçika'nın Club Brugge takımına kiralanan Mbaye Diagne için flaş iddia. Belçika basını Galatasaray'ın oyuncusu Diagne'ye Fransız ve İngiliz kulüplerinin talip olduğunu yazdı.
Galatasaray'ın sezon başında Club Brugge'e kiraladığı, disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı kalan Mbaye Diagne, corona virüsü salgını öncesi takımla antrenmanlara katılmaya başlamıştı. Belçika basını, tecrübeli futbolcuyla Fransız ve İngiliz kulüplerinin ilgilendiğini yazdı.
Özellikle Nottingham Forest'ın Senegalli golcüyle temasa geçtiği ileri sürüldü. Diagne'nin ise Türkiye'ye dönerek Galatasaray forma giymek istediği ifade edildi.
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