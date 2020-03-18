Beşiktaş'ın yeni sezon planları hazır! Tek tek biletleri kesilecek

Sergen Yalçın ile birlikte iyi bir çıkış yakalayan Beşiktaş'ta bu sezon hedef, ligi en iyi noktada bitirmek. Başkan Ahmet Nur Çebi, ekibine ve teknik heyete gelecek sezonun planlamasını hazırlamaları için talimat verdi. Kiralık sözleşmesi bitecek olan; Karius, Rebocho, Elneny ve Diaby’nin yeni dönemde olması beklenmiyor. Atiba ve Gökhan’a da 1’er yıllık kontrat önerilmesi planlanırken Ljajic başta olmak üzere birçok isimle daha yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluk yarışında geri planda kalan Siyah-Beyazlılar, yeni dönemin planını hazırlamak için şimdiden kollarını sıvadı. İlk olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, 67 milyon Euro seviyesinde bulunan kulüp bütçesini düşürmek için düğmeye bastığı öğrenildi. Bu konuda teknik direktör Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştiren Başkan Çebi'nin, takımda gidecek, kalacak ve yeni alınacak isimler konusunda genç hocadan bir rapor istediği bildirildi. Bu konuda yardımcılarıyla bir toplantı gerçekleştirecek olan Sergen Yalçın'ın, yeni dönemin kadrosu için belirleyeceği listeyi Başkan'a sunmasının ardından harekete geçileceği ifade edildi.

ELNENY'LE ZORUNLU AYRILIK

Siyah-Beyazlılar'da sezon sonunda kontratı bitecek ve kiralık sözleşmeleri sona erecek oyuncuların fazlalığı da bütçe düşürülmesi konusunda yönetimin elini güçlendiriyor. Guingamp'tan kiralanan Rebocho, Liverpool'la yapılan 2 sezonluk kiralama kontratı bu dönem bitecek olan Loris Karius'la yollar ayrılacak. Arsenal'dan geçici olarak kadroya kazandırılan Elneny'yi de sözleşmesindeki 25 milyon Euro'luk satın alma maddesi sebebiyle zorunlu olarak gönderecek olan Beşiktaş'ın, Sporting'ten kiralanan Abdoulay Diaby'le de sezon sonu vedalaşması bekleniyor.

CANER DE GÖNDERİLEBİLİR

Kadrodan şimdiden 4 isimle ayrılığa hazırlanan Kara Kartal, ek olarak sözleşmesi sona erecek isimlerden de eleme yapacak. Gökhan Gönül, Caner Erkin, Atiba Hutchinson'ın performanslarını yakından takip eden Siyah- Beyazlılar'ın; Gökhan ve Atiba'yla 1'er yıl daha devam etmeyi planladığı, Caner'e ise sezon sonunda teşekkür edilebileceği kaydedildi.

LİSTE DAHA DA UZAYABİLİR

Kara Kartal'da kiralık ve sözleşmesi bitecek oyunculara ek olarak ayrılık listesi daha da uzayabilir... Bu sezonki performansları beklenenin altında bulunan; Adem Ljajic, Domagoj Vida ve Enzo Roco'nun da biletinin kesilebileceği belirtildi.

6 KİRALIK İSMİN GELECEĞİ BELİRLENECEK

Beşiktaş'ta, başka takımlara kiralık olarak gönderilecek 6 oyuncunun da kaderi sezon bitmeden belli olacak. Belçika 1. Lig ekibi Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin, Fransa temsilcisi Toulouse'ta oynayan Nicolas Isimat- Mirin, ara dönemde Ümraniyespor'a verilen Ajdin Hasic, Sivasspor'da görev yapan Fatih Aksoy, Kayserispor'da forma giyen Alpay Çelebi ve Hollanda kulübü Feyenoord'a geçici olarak transfer olan Oğuzhan Özyakup için kararları, Sergen Yalçın verecek.